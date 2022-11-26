В Баку показали отреставрированный фильм о выдающемся азербайджанском композиторе Фикрете Амирове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано Государственным музеем музыкальной культуры и Госфильмофондом Азербайджана.

Вниманию гостей был представлен отреставрированный Госфильмофондом документальный фильм "Фикрет Амиров", снятый в 1984 году, и повествующий о творчестве выдающегося композитора.

Режиссер фильма - заслуженный деятель искусств Азербайджана Джахангир Зейналлы, операторы – заслуженные деятели искусств Шариф Шарифов и Рафиг Гамбаров. Хронометраж документальной киноленты - 17 минут.

Мероприятие вступительным словом открыла директор музея, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, она рассказала о вкладе великого мастера в музыкальную культуру.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джамиль Гулиев отметил, что фильм снят при жизни композитора.

Было подчеркнуто, что в фильме народные артисты СССР - композитор Тихон Хренников, дирижер, пианист Геннадий Рождественский, великий азербайджанский певец Рашид Бейбутов и другие рассказывают о творчестве Фикрета Амирова.

Далее создатели фильма заслуженные деятели искусств Азербайджана – режиссер Джахангир Зейналлы, оператор Рафиг Гамбаров рассказали о работе над лентой, поделились интересными моментами съемочного процесса.

После показа фильма выступила доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы, которая отметила, что творчество Фикрета Амирова обогатило сокровищницу мировой музыки.

Далее была представлена концертная программа в исполнении лауреатов республиканских и международных конкурсов.

В завершение дочь Фикрета Амирова - Севиль Амирова выразила признательность организаторам и присутствующим на вечере за внимание к творческому наследию композитора.