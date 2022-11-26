В Баку состоялась премьера фильма-спектакля об Узеире Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде состоялась премьера документально-художественного фильма-спектакля "Узеир Гаджибейли: штрихи к одному портрету", посвященного великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Проект реализован ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

В церемонии презентации участвовали творческий коллектив фильма, официальные представители AzTV, представители творческой интеллигенции и молодежи.

В ленте, которая вошла в цикл документально-художественных фильмов "Почти мою память" Творческой студии Sabah, отражены факты и события, не раскрывавшиеся долгие годы, а также причины того, почему в течение 18 лет композитор ничего не создавал.

Творческий коллектив считает данную работу началом полнометражного художественного фильма, который будет подготовлен к 140-летию Узеира Гаджибейли, и сообщает, что экранное произведение будет иметь продолжение, и зрителей ждет новый фильм.

Автор идеи проекта "Почти мою память" - народный артист, режиссер Рамиз Гасаноглу. Режиссер-постановщик фильма - Адиль Азай, автор сценария - Афаг Васифгызы, в роли Узеира Гаджибейли - Адалят Абдулсамедов.