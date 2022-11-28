Путешествие в толерантный Азербайджан – танцы народов мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Суббота в AMİM" состоялся концерт художественного коллектива Центра развития детей и молодежи №3 "Путешествие в страну толерантности", сообщает Trend Life.

Концертная программа была организована с целью стимулирования толерантной атмосферы, налаживания моста между различными культурами и популяризации их искусства. Талантливые дети представили танцы народов мира. Также наши гости ознакомились с коллекцией музея и приняли участие в различных мастер-классах.

Музей, основанный в 1936 году, располагается в двух построенных в конце XIX века старинных зданиях города Баку (Дворец де Бура и Мариинская женская гимназия), объединенных между собой исполненным в современном стиле стеклянным переходным корпусом.

Коллекция музея насчитывает около 18000 экспонатов, разнообразные образцы мирового искусства, художественные произведения западно-европейского, русского, исламского искусства, а также Восточных стран. Музей также является основным хранителем национального искусства. В музее представлены прекрасные графические и живописные произведения, скульптура, декоративное прикладное искусство (фарфор, изделия из художественного металла, ювелирное украшение, вышивка и ковровое изделие) различных эпох, стилей и жанров.