От Всемирного потопа до Карабахской битвы – в Баку и Гяндже пройдет показ грандиозной постановки "Дастан дружбы" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии 17-18 декабря и во Дворце Гейдара Алиева в Баку 20-22 декабря пройдет грандиозный концерт турецкого танцевального коллектива Tiyatral Dans Göstərisi под названием "Qardaşlıq Dastanı" (Kardeşlik Destanı, Дастан дружбы), который охватит эпоху от потопа Ноя до Карабахской битвы и славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Музыкально-танцевальный спектакль состоит из двух частей и 12 сценических композиций, охватывающих многовековую дружбу тюркского мира, народов Турции и Азербайджана. Исторические связи воплощены в героических битвах, сказаниях озанов и поэтов. Этот проект, после 6 лет исследований и 18 месяцев сценических репетиций, является культурным, эпическим и художественным произведением с великолепным историческим повествованием, поставленным усилиями более 100 турецких и азербайджанских танцоров и театральных актеров. В произведении представлены древнетюркская, турецкая и азербайджанская история со времен потопа Ноя до Карабахской войны, солидарность, любовь к жизни, радость и печаль, одним словом, непоколебимое братство народов Азербайджана и Турции.

После премьеры в Баку и Гяндже спектакль будет представлен в мировом турне.

Автор проекта – художественный руководитель Tiyatral Dans Göstərisi Серхат Турак. Проект реализован Alagöz Kültür Sanatı при поддержке Umya Medya, Института Юнуса Эмре и министерства культуры Азербайджана.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/the-saga-of-brotherhood

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