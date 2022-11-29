Азербайджанская художница приняла участие в международном проекте Art Camp Malta (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова приняла участие в международном творческом симпозиуме - Art Camp Malta, организованном на Мальте.

Как рассказала Trend Life Асмер Нариманбекова, организатором мероприятия выступила Национальная комиссия Мальты по делам ЮНЕСКО. Проект Art Camp осуществляется под эгидой посла доброй воли ЮНЕСКО Хедвы Сер.

Предыдущее мероприятие в рамках Art Camp было проведено 26 августа – 5 сентября 2022 года в Азербайджане. 16 молодых художников из разных стран под впечатлениями от посещения в рамках проекта городов Шуша, Агдам, Физули и Джабраил написали картины. Итоговая выставка работ прошла в Баку. До Азербайджана Art Camp был проведен в Андорре. Асмер Нариманбекова также принимала участие в мероприятиях.

После реализации проекта в Азербайджане он был осуществлен на Мальте с участием представителей 22 стран. Наряду с Азербайджаном, среди участников творческого симпозиума были художники из Австрии, Бразилии, Грузии, Ирана, Латвии, Литвы, Мальты, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Украины и других стран, которые посетили города Валлетта, Мдина и остров Гоцо.

В ходе участия в Art Camp Malta Асмер Нариманбекова создала три произведения, посвященные Мальте.

По окончании симпозиума состоялась итоговая выставка, всем участникам были вручены дипломы.