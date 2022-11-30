Азербайджанский вокалист стал обладателем Гран-при международного конкурса Golden Time Talent (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой талантливый вокалист, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Урфан Джафаров завоевал Гран-при международного конкурса Golden Time Talent, проведенного в Лондоне (Великобритания).

Об этом сообщил Trend Life сам вокалист.

Азербайджанский вокалист стал обладателем Гран-при в номинации "Академический вокал" среди исполнителей в возрастной категории 25-30 лет.

В ходе конкурсной программы в исполнении Урфана Джафарова были представлены арии Мардана из оперы "Вятян" ("Родина") Джевдета Гаджиева и Гара Гараева, Жерара из оперы "Андре Шенье" Умберто Джордано, Риголетто из оперы "Риголетто" Джузеппе Верди, Родриго из оперы "Дон Карлос" Джузеппе Верди, романсы "О нет, молю, не уходи!" Сергея Рахманинова и "Я не сержусь" Роберта Шумана.

Напомним, что Урфан Джафаров - лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его педагог - народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Гасымова.

Урфан Джафаров стал обладателем Гран-при конкурса Golden Time Talent 39-го сезона в номинации "Академический вокал". В 38-м сезоне конкурса сотрудница Международного центра мугама Тарана Мустафаева стала победительницей Golden Time Talent в номинациях "Витражи" и "Интерьерная живопись".