Названы победители конкурса скульптур, проведенного в рамках "Года города Шуша"

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители конкурса скульптур, проведенного в рамках "Года города Шуша", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Основные цели проведения конкурса – пропаганда богатого культурного наследия исторического центра азербайджанского искусства, жемчужины Карабаха – города Шуша, а также поддержка в сохранении и создании скульптурных памятников, отражающих это наследие.
На конкурс было представлено 47 работ. Созданная при министерстве культуры Азербайджана комиссия определила победителей:
I место (2 человека):
Ханлар Ахмедов – "Xan Şuşinski" (Хан Шушинский)
Закир Ахмедов – "Zəfər Yolu" (Дорога Победы)
II место (2 человека)
Замик Рзаев – "Qayıdış" (Возвращение)
Гюлара Набиева – "Azadlıq qanadları" (Крылья свободы)
III место (1 человек)
Фарид Мамедов – "Bizim zaman" (Наше время)
Поощрительные награды (10 человек)
Джалил Гаръягды - "Natəvan" (Натаван)
Намиг Гусейнов – "Yaddaş" (Память)
Мушфиг Гейдаров – "Xarı Bülbül" (Хары бюльбюль)
Мушфиг Гейдаров – "Xanəndə" (Ханенде)
Рамиз Гусейнов, Ханлар Ахмедов – "Pənahəli Xan" (Панахали Хан)
Джалил Гаръягды – "Cabbar Qaryağdı oğlu" (Джаббар Гаръягдыоглу)
Сулейман Рустамов – "Quruluş" Pənaxəli xan" ("Основание" Панахали Хан)
Бахрам Халилов – "Qarabağ - Azərbaycandır!" (Карабах – это Азербайджан!)
Самир Самедов – "Xəzinə yüklü Qarabağ gözəli"
Айбениз Юсубова– "Natəvan" (Натаван).