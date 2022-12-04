Азербайджанский театр участвует в международном фестивале в Казахстане

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига представляет нашу страну на IV Международном открытом фестивале кукольных театров "Кукляндия" в Казахстане, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль, организованный Карагандинским академическим театром музыкальной комедии, проходит 2-5 декабря. Его цели - популяризация лучших достижений мирового искусства театров кукол, создание и укрепление профессиональных контактов в театральной среде, обмен опытом между представителями театрального искусства и т.д.

В текущем году в фестивале принимают участие около 10 театров музыкальной комедии и кукольных театров в основном из прикаспийских государств.

Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига участвует в фестивале с постановкой "Ağ və Qara" (Белое и Черное).

Режиссером-постановщиком спектакля является Кямран Шахмардан, художник-постановщик – Татьяна Мельникова, перевод текста на азербайджанский язык осуществила Дильсуз Мустафаева.

Отметим, что в рамках фестиваля состоялась встреча азербайджанской делегации с директором Карагандинского академического театра музыкальной комедии, руководителем организационного комитета фестиваля, заслуженным деятелем Казахстана Амантаем Ибраевым. На встрече состоялось обсуждение культурных связей между двумя странами.