В Баку состоялось торжественное открытие Дней кино Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялось торжественное открытие Дней кино Узбекистана, организованных Агентством кинематографии Узбекистана совместно с министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В открытии приняли участие представители общественности, сфер культуры и искусства, а также представители посольства Узбекистана и члены делегации страны, в которую вошли представители Агентства кинематографии Узбекистана - генеральный директор Фирдавс Абдухаликов, руководитель отдела кинопроизводства Феруза Надирова, член художественного совета Рустам Джаббаров, глава отдела по развитию международных отношений Гафур Мусаев, режиссеры Дилмурод Масаидов и Эльдар Мамедов, актриса Лола Элтоева, главный редактор кинопортала "Кино санъати", координатор "Киномедиаклуба" Шохира Хамро.

Выступившие на вечере гости из Узбекистана, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, профессор Государственного университета культуры и искусств Джамиль Гулиев, заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры, кинорежиссер Руфат Гасанов отметили братские отношения двух стран и народов, исторически связанных общими тюркскими корнями, культурой, литературой, традициями. Произведения, созданные такими классиками, как Низами Гянджеви, Насиреддин Туси, Мухаммед Физули, Алишир Навои, Мирза Улугбек, Захиреддин Бабур и многими другими, являются жемчужинами мировой цивилизации. Выдающийся узбекский поэт и философ XV века Алишир Навои считал себя последователем великого азербайджанского поэта и философа XII – XIII веков Низами Гянджеви. В то же время творчество Навои оказало большое влияние на азербайджанских поэтов.

А выдающийся государственный деятель, правитель державы Тимуридов, математик, астроном, просветитель и поэт Улугбек еще в детстве в одном из походов со своим великим дедом Амиром Тимуром увидел необычное сооружение - Марагинскую обсерваторию, построенную великим азербайджанским ученым Насиреддином Туси в XIII веке, и впоследствии основал одну из важнейших обсерваторий.

Эти традиции были продолжены также в театре и кино, коллективы двух стран и по сей день принимают участие в различных проектах и фестивалях Азербайджане и Узбекистане. Еще в советские годы азербайджанские актеры Тариэль Гасымов и Расим Балаев снимались в фильмах узбекских кинематографистов, а узбекские актеры Ульмас Алиходжаев, Тамара Шакирова. Шукур Бурханов, Нелля Атауллаева - в азербайджанских картинах.

На открытии вечера был представлен документальный фильм режиссера с азербайджанскими корнями Эльдара Мамедова "Вечная дружба и братство". 8 и 9 в Киноцентре "Низами" также состоится показ фильмов "Максуд Шайхзода", "101 Рейс", "Барон 2" и "Судьба Женщины". Вход – свободный.

Фото - Вугар Иманов.