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Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (ФОТО)

Культура Материалы 13 декабря 2022 14:11 (UTC +04:00)
Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана награждены премиями "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов" за 2021 год , сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Церемония вручения ежегодной межгосударственной премии "Звезды Содружества" и международной премии "Содружество дебютов" состоялась в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, проходящего в Ташкенте (Узбекистан).

Одним из лауреатов межгосударственной премии "Звезды Содружества" стал народный художник Азербайджана, скульптор Натиг Алиев, а "Содружество дебютов" - азербайджанский архитектор, дизайнер Ильгар Манафлы.

Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (ФОТО)
Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (ФОТО)
Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (ФОТО)
Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (ФОТО)
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