Красочный сад с прекрасными девушками! Art Tower Gallery стала ярким событием культурной жизни Ичери шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower, расположенной в старинной части Баку - Ичери шехер, прошла выставка Colourful Garden (Красочный сад), сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены работы талантливых художниц Нигяр Ниязовой, Розы Мурадовой, Нурай Аллахвердиевой, Нигяр Фамилсой, Камилы Мурадовой, Мятанет Нифталиевой, Ройи Гасановой, Марьям Киблаевой, Лейлы Оруджевой, Лейлы Мурадовой, Айнуры Мустафаевой, Вюсали Шарифовой, а также Эльдара Бабазаде.

На открытии руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что экспозиция призвана привнести яркие теплые краски в холодную пору.

Дадаш Мамедов рассказал, что галерея Art Tower - это совместный проект Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Arts Council Azerbaijan, инициированный в 2016 году. За эти годы успешно реализовано множество проектов в сфере изобразительного, фотографического, музыкального, поэтического искусства, проведены пленеры, воркшопы, семинары, творческие и поэтические вечера, реализованы образовательные программы, представлены лекции, дискуссионные платформы, презентации книг и фильмов.

НПО Arts Council Azerbaijan (Arts Council - международная организация с представительствами во многих странах мира, в том числе и Азербайджане), созданное в 2006 году, неоднократно представляло искусство Азербайджана в Бельгии, Польше, Турции, Нидерландах, Германии, Индонезии, Пакистане и других странах, в том числе произведения, посвящённые славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, Карабаху, в рамках "Года города Шуша" и "Года Низами Гянджеви". В 2010 году была создана школа Art School в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников.

В стенах Art Tower организованы фестивали и реализованы различные проекты, в том числе совместно с представительством Европейского союза в Азербайджане и посольствами разных стран, Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер", министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Программой развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ). Среди проектов - "Открой для себя Азербайджан", Art Fest Nizami, "Мечети Азербайджана", "Карабах – это Азербайджан!", "Семь красавиц", "Радость Победы", "Мое сердце в Карабахе", "4 сезона", "На берегу Каспия", "Классическая музыка весны", "Парк анимации имени Назима Мамедова", "Симург", Art Yoga, "Start", "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", Baku City Life - a Diplomatic View, UK&AZ Graffiti Show, "Париж", "8 марта", H.E.Art, "Европейские площади и их история. С высоты птичьего полета", "Мексика в мировом наследии", "60-летие Всемирной выставки в Брюсселе", "Нидерланды глазами азербайджанских художников", "Перу в красках", "С любовью из Швеции", "О чем говорят глаза…", "Откажись от вредных привычек", "Метафизический спектакль красок", "Молдова в поэзии цветов", "Вода глазами детей", "Литовская муза", Archi.realities: Egypt, Art Weekends in Icherisheher, "Карабахские скакуны" и т.д.

Эти проекты были направлены на поддержку и сохранение культурного разнообразия, пропаганду и развитие различных видов декоративно-прикладного искусства, привлечение творческих личностей к совместным проектам, просвещение среди молодого поколения о творчестве великих личностей, раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников среди широкой аудитории, привлечение внимания к экологическим проблемам.

Фото - Вугар Иманов.