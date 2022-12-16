Время не лечит, просто мы учимся жить с болью... - Азиза Мустафазаде об отце

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 16 декабря, исполняется 43 года со дня кончины выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 – 16.12.1979), сообщает Trend Life.

В день памяти Вагифа Мустафазаде его дочь - всемирно известная джазовая исполнительница, пианистка и композитор, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде разместила публикацию на своей странице в Instagram.

"16 декабря 1979 года великий Вагиф улетел в вечность... Время не лечит, просто мы учимся жить с болью..." - говорится в публикации.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста.

В 1968 году состоялись первые гастроли музыканта по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целая группа известных азербайджанских музыкантов дали несколько концертов в странах Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание заслуженного артиста. Мустафазаде был также основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год).

В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз – белый рояль. Однако он так и не узнал об этой победе - скончался от сердечного приступа в Ташкенте 16 декабря 1979 года на сцене, исполняя композицию "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе Мустафазаде.

Ему было 39 лет. Похоронен в Баку. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией группы авторов США, а также в литературной переработке Владимира Фейертага в русском издании.