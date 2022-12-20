"Моя верность - моя честь!": в Park Cinema стартует показ фильма о шехиде Фикрете Мамедове (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 22 декабря во всех кинотеатрах Park Cinema стартует показ документальной картины "Sədaqətim Şərəfimdir!" (Моя верность - моя честь!), сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Фильм "Моя верность – моя честь!" посвящен светлой памяти шехида, военнослужащего Сил специального назначения Азербайджана, капитана Фикрета Мамедова.

В документальном фильме нашел отражение жизненный путь Фикрета Мамедова, его блестящее военное образование, достойная жизнь офицера.

Сценарист и режиссер-постановщик фильма - Камала Абдинова, продюсер - Тогрул Абдуллаев.

В съемках киноленты участвовали школьный учитель Фикрета Мамедова, его товарищи, Герои Отечественной войны - Гюндуз Сафарли, Салех Гасанов, а также члены семьи шехида.

Отметим, что средства, вырученные от показа фильма, будут переданы в Фонд YAŞAT. Показ фильма будет бесплатным для участников и ветеранов 44-дневной Отечественной войны.

Приобрести билеты на показ зрители могут перейдя на сайт www.parkcinema.az, или в кассах кинотеатров Park Bulvar, Metro Park, Flame Towers, Aygün Mall и Zagulba Mall.