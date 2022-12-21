Фильмы азербайджанского режиссера будут представлены в США, Италии и Боливии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова – короткометражный документальный "COVID-19", короткометражный художественный “Acı xatirə” (Горькая память) и полнометражный художественный “Şollerin arxivi” (Архив Шоллера) в конце декабря будут представлены на международных кинофестивалях Shockfest Film Festival (США), Naples Film Awards (Италия) и Black Cat Award International Film (Боливия), соответственно, сообщил Trend Life автор картины.

"COVID – 19" повествует о борьбе с коронавирусом в Азербайджане.

Картина "Acı xatirə" посвящена врачам, полицейским и журналистам, ведущим борьбу с коронавирусом. Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дорожной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за непристегнутый ремень безопасности. Врач обижается на это. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором гибнут два человека, сам он остается в живых, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку…

В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Флора Гусейнова, Мехрибан Ханларова, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов. В фильме звучит музыка народного артиста Эмина Сабитоглу. Фильм снят в 2020 году, отмечен рядом международных премий.

"Архив Шоллера" снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях после наполеоновских войн. Шоллеры нашли приют и применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

В ролях: народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие. Фильм удостоен ряда международных премий.