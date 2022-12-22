Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Новшество от Азербайджанского радио

Культура Материалы 22 декабря 2022 13:23 (UTC +04:00)
Новшество от Азербайджанского радио

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях начали функционировать аккаунты Азербайджанского радио и Международного радио, входящих в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Как сообщили Trend Life в отделе связей с общественностью и социальных медиа ЗАО, теперь аудитория может слушать эти две радиостанции в Youtube, Facebook и Telegram.

Наряду с этим, на Азербайджанском радио начал функционировать проект "Qızıl fond" (Золотой фонд), который порадует слушателей ретро-песнями.

В "Золотом фонде" Международного радио хранятся мугамы, авторские песни, редкие отрывки из опер и постановок в исполнении видных мастеров искусства.

На сегодня в фонотеке радио хранятся записи более чем 100 тысяч музыкальных композиций и других жемчужин искусства.

Международное радио будет вещать на девяти языках. Слушатели имеют возможность послушать новости на азербайджанском, русском, турецком, арабском, талышском, курдском, лезгинском, персидском и армянском языках. Важные новости AzTV будут переведены на разные языки на Международном радио и доведены до более широкой аудитории.

На данный момент Азербайджанское радио транслируется на радиоволнах 105 FM.

Азербайджанское радио на YouTube: https://www.youtube.com/@az105fm/videos

Международное радио на YouTube https://www.youtube.com/@beynelxalqradio/videos

Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Новшество от Азербайджанского радио
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости