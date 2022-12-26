Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялся итоговый концерт конкурса среди коллективов художественной самодеятельности, проведенного в октябре – ноябре при организации Главного управления культуры города Баку, сообщили Trend Life в Управлении.

Итоговая концертная программа была представлена в Культурном центре Г.Аббасова. Основной целью конкурса является усовершенствование деятельности учреждений культуры, развитие коллективов художественной самодеятельности.

В конкурсе приняли участие 30 коллективов художественной самодеятельности Домов культур и клубов при Главном управлении. Победители и призеры были определенны в номинациях "Ханенде", "Эстрадный вокал", "Инструментальное исполнение", "Танцы среди взрослых", "Танцы среди детей", "Соло танцы".

Среди лучших - Ансамбль народных инструментов "İstedad" Культурного центра Г.Аббасова; представитель Дома культуры имени Ашуга Рзы Гобустанлы – Тахир Гулиев; танцевальный ансамбль "Səma" Дома культуры поселка Шувелян; танцевальный ансамбль "Lalələr" Дворца культуры поселка Мардакян; танцевальный ансамбль "Təbəssüm" Центра культуры Хатаинского района; представитель Дома культуры поселка Биби-Эйбат – Угур Мамедли и другие.

Победителям и призерам были вручены почетные грамоты.

На мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев поздравил победителей, и пожелал им дальнейших творческих успехов.