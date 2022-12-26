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Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)

Культура Материалы 26 декабря 2022 15:31 (UTC +04:00)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Состоялся итоговый концерт конкурса среди коллективов художественной самодеятельности, проведенного в октябре – ноябре при организации Главного управления культуры города Баку, сообщили Trend Life в Управлении.

Итоговая концертная программа была представлена в Культурном центре Г.Аббасова. Основной целью конкурса является усовершенствование деятельности учреждений культуры, развитие коллективов художественной самодеятельности.

В конкурсе приняли участие 30 коллективов художественной самодеятельности Домов культур и клубов при Главном управлении. Победители и призеры были определенны в номинациях "Ханенде", "Эстрадный вокал", "Инструментальное исполнение", "Танцы среди взрослых", "Танцы среди детей", "Соло танцы".

Среди лучших - Ансамбль народных инструментов "İstedad" Культурного центра Г.Аббасова; представитель Дома культуры имени Ашуга Рзы Гобустанлы – Тахир Гулиев; танцевальный ансамбль "Səma" Дома культуры поселка Шувелян; танцевальный ансамбль "Lalələr" Дворца культуры поселка Мардакян; танцевальный ансамбль "Təbəssüm" Центра культуры Хатаинского района; представитель Дома культуры поселка Биби-Эйбат – Угур Мамедли и другие.

Победителям и призерам были вручены почетные грамоты.

На мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев поздравил победителей, и пожелал им дальнейших творческих успехов.

Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
Награждены победители конкурса художественной самодеятельности (ФОТО)
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