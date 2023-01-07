На Mədəniyyət TV состоится премьера фильма о Хуршидбану Натаван – в главной роли Фахрия Халафова (ВИДЕО, ФОТО

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале Mədəniyyət TV 8 января в 20.00 состоится премьера документально-художественного фильма "XAN QIZI XURŞİDBANU BƏYİM NATƏVAN", посвященного 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван, сообщает Trend Life

Автор идеи проекта и исполнительница главной роли - доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Автор сценария – ученый-фольклоровед, поэтесса, драматург, кандидат философских наук Фарида Хиджран Велиева.

Съемки были проведены в Агдаме, который полностью разрушен армянскими вандалами, в Имарет - замковом комплексе основателя Карабахского ханства Панах Али хана, крепости Шахбулаг, и завершились в Шуше, где находятся полуразрушенный дом Хуршидбану Натаван и "Хан гызы булагы" (Родник Ханской дочери).

"Для меня было большой гордостью воплотить образ последней принцессы Карабахского ханства - Хан гызы (Ханской дочери), как называли Хуршидбану Натаван. Наша главная цель - донести до мировой общественности информацию о жизни и деятельности видной поэтессы и общественного деятеля Хуршидбану Натаван, и показать вандализм армянских агрессоров в период почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, когда были уничтожены и разграблены ценности азербайджанского народа, исторические памятники, музеи, библиотеки, центры культуры. Перед реализацией проекта была проведена очень большая исследовательская работа, выявлены новые, доселе неизвестные факты о жизни и творчестве Хуршидбану Натаван, что нашло отражение в фильме. Поэтесса была уважаема и почитаема в народе, известна своей литературной и просветительской деятельностью. При ней в Шуше были построены дворец, мечеть, торговые дома, театр, здания летнего и зимнего клубов, реального училища. Она была не только поэтом и общественным деятелем, но также прекрасной художницей и архитектором. В частности, сама спроектировала свой дом в Шуше, который стал местом проведения литературных и музыкальных меджлисов с участием видных талантливых поэтов, исполнителей мугама и народных песен", - сказала Фахрия Халафова.

Фильм создан в оригинальном формате с участием потомков рода Хуршидбану Натаван, которые поделились информацией и воспоминаниями, которые им остались от предков, о поэтессе. Таким образом, создается полная картина образа Хуршидбану Натаван. Как известно, у нее было трое детей – Мехтигулу хан Вяфа, Мир Гасан Ага Мир и Ханбикя ханым. Одна из дочерей поэта и военного Мехтигулу хана Вяфа – Бильгеис ханым вышла замуж за представителя рода Халафбековых. Отметим, что Фахрия Халафова происходит из рода Халафбековых, представителей одной из славных бекских фамилий Карабаха, которые также жили в Шуше. Дом Халафбековых в Шуше, к сожалению, как и большая часть культурных и исторических памятников, подвергся разрушениям в период оккупации. В этом доме родился отец Фахрии Халафовой – известный государственный деятель, кавалер орденов, заслуженный инженер Рафик Халафов (1939 – 1998).

По сюжету, душа Хан гызы как бы возвращается в дом в освобождённой от агрессоров Шуше, который полуразрушен, но по-прежнему хранит в своих стенах славную историю, когда здесь собирались известные люди для светских бесед, художественных и поэтических вечеров, появлялись новые таланты, здесь билось сердце города Шуша…