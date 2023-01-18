В киностудии "Азербайджанфильм" создана творческая студия Эльдара Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Рабочий кабинет видного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Эльдара Гулиева в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку превращен в творческую студию, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Сегодня по случаю 82-летия со дня рождения народного артиста Эльдара Гулиева его рабочий кабинет в киностудии стал местом посещения представителей общественности.

Напомним, что в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы реализуется инициатива, в ходе которой кабинеты видных кинодеятелей превращают в творческие студии. В рамках инициативы по восстановлению рабочих кабинетов видных деятелей национального кинематографа и увековечению их памяти, на киностудии были созданы творческие студии выдающихся мастеров Расима Оджагова, Гусейна Сеидзаде, Тофига Тагизаде, Гасана Сеидбейли и других.

Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного композитора Тофига Гулиева. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году - стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Зрители с особой теплотой относятся к работам мастера, среди которых такие фильмы как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Эльдар Гулиев скончался 16 апреля 2021 года после продолжительной болезни.