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Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)

Культура Материалы 23 января 2023 19:55 (UTC +04:00)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Короткометражная мелодрама Мехти Агаева "Девичья башня" удостоена наград в различных номинациях восьми международных фестивалей в Италии, Турции, США, Сингапуре, Румынии, Литве, Норвегии и Словакии в 2022 году. Об этом сообщил Trend Life автор картины.

Сюжет картины повествует о случайном знакомстве двух людей, у которых своя жизнь, свои личные отношения. Однако во время знакомства каждый из них понимает, что встретил "своего человека". На протяжении всего фильма героям приходится делать выбор: либо сохранить все как есть и вернуться назад к своей повседневной жизни либо начать новые отношения со "своим человеком", о котором каждый из них всегда мечтал...

"При помощи современного киноязыка в проекте мы раскрываем проблемы, существующие в современном обществе. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с родственной ему душой - "своим человеком". Но нерешительность или созданные обществом новые нормы отношений, а также желание ни от кого не отставать не позволяют нам увидеть этого человека. Порой в суетливой погоне за ложными идеалами мы умудряемся не заметить этого человека, даже если он совсем близко", - отметил режиссер, автор сценария и продюсер фильма Мехти Агаев.

Оператор-постановщик - Delee, художник-постановщик - Шахин Гасанли, монтаж - Аскер Рагимов, саундтрек - Севда Алекперзаде, Эмма Алекперзаде и Рауф, продюсеры - Фариз Ахмедов, Эмиль Наджафов и Орхан Дадашев.

Главные роли исполнили Кёнуль Джафарзаде, Тюркай Джафарли и Кямран Агабалаев.

Премьера фильма в Азербайджане ожидается в феврале.

Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
Фильм "Девичья башня" удостоен наград восьми международных фестивалей (ФОТО)
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