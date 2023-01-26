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CinemaPlus покажет новый фильм режиссера нашумевшего сериала "Əqrəb Mövsümü"

Культура Материалы 26 января 2023 17:16 (UTC +04:00)
CinemaPlus покажет новый фильм режиссера нашумевшего сериала "Əqrəb Mövsümü"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Состоялась встреча между режиссером Эмилем Гулиевым и председателем Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Зауром Дарабзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Отметим, что Эмиль Гулиев является режиссером известных фильмов, в том числе и детективного сериала "Əqrəb Mövsümü", транслируемого на отечественном телеканале. Сериал вызвал огромный интерес у телезрителей и стал самым обсуждаемым за последнее время.

В ходе встречи Эмиля Гулиева и Заура Дарабзаде было принято решение о запуске нового проекта. Так, в скором времени в сети кинотеатров CinemaPlus состоится грандиозная премьера нового фильма режиссера.

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