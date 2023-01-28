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Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)

Культура Материалы 28 января 2023 17:39 (UTC +04:00)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Республиканской молодежной библиотеке имени Джафара Джаббарлы в Баку состоялась презентация книги педагога начальных классов, поэтессы, писательницы Зиньят Самир "Томтоми", сообщает в субботу Trend Life.

"Томтоми" – это добрая и светлая история о трех занятиях рисования, где перед школьниками раскрываются настоящие уроки жизни.

По словам Зиньят Самир, "Томтоми" ее вторая по счету книга, а первая - "Вдоль Фиджи" вышла в свет в 2021 году.

"Томтоми" рассказывает о том, как художник проводит мастер-класс по рисованию для школьников. В ходе трехдневных занятий он учит детей рисовать свою кошку Томтоми. На каждом уроке школьники не только познают азы рисования, но и получают различные знания, советы и наставления, которые, несомненно, пригодятся в жизни. Книга разделена на две части, в первой рассказывается о трех днях занятий, а во второй части ученики узнают, что оказывается кошка художника умерла, и они решают написать маленькие рассказы о животном", - сказала автор.

Зиньят Самир отметила, что у героя ее книги есть реальный прототип – это народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира" Ашраф Гейбатов.

"Идея написания рассказа пришла именно благодаря знакомству с мастером кисти. В прошлом году я посетила выставку работ Ашрафа Гейбатова, подарила ему свою первую книгу "Вдоль Фиджи". После прочтения художник пригласил меня посетить его мастерскую. Ашраф Гейбатов очень тепло отнесся к моему творчеству, и предложил использовать его произведения в качестве иллюстрации к моему следующему изданию. В этот же период мои ученики обратились с просьбой написать о них книгу. Так совпало, что моя книга посвящена и известному художнику и моим ученикам", - добавила Зиньят Самир.

Присутствующий на мероприятии народный художник Ашраф Гейбатов дал высокую оценку творчеству молодой писательницы, и пожелал ей дальнейших успехов в деятельности.

Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
Как народный художник Ашраф Гейбатов стал прототипом героя книги Зиньят Самир (ФОТО)
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