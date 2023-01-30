Зеркала, символизирующие путешествие во времени – выставка работ Хюльи Аккая в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии открылась выставка турецкого фотографа Хюльи Аккая "Симуляция", организованная Объединением фотографов Азербайджана (AFB) и галереей NUR Art House, сообщает Trend Life.

Симуляция (имитационное моделирование) – это распространенная разновидность аналогового моделирования, реализуемого с помощью набора математических средств, специальных компьютерных программ-симуляторов и особых IT, позволяющих создавать в памяти компьютера процессы-аналоги, с помощью которых можно провести целенаправленное исследование структуры и функций реальной системы в режиме ее «имитации», осуществить оптимизацию некоторых ее параметров. На фотографиях – имитационное отражение происходящих в реальном мире событий.

На открытии Хюлья Аккая рассказала, что в экспозиции представлено 28 работ, в которых отражены зеркала, символизирующие путешествие во времени. Рисунки с изображением женщин, являясь началом цикла, также позволяют более четко передать идею симуляций.

Председатель AFB Рауф Умудов отметил необычный подход Хюльи Аккая к фотографическому искусству. Среди представленных работ - тематические циклы "Мое имя женщина", а также "Ковид-19" о влиянии пандемии на мир, "Человек, человек", где запечатлены версии картин в фотографиях, "SOS", отражающий экологические проблемы.

Также состоялся мастер-класс Хюльи Аккая, во время которого она рассказала о значении фотографий и их историях, поделившись своим опытом по технике съемки.