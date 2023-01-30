90-летие известного композитора Мусы Мирзоева отметили в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения известного азербайджанского композитора, народного артиста Мусы Мирзоева, сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

Солисты программы Айгюн Мубариз (сопрано), Чинара Гейдарова (ганун), Ровшан Амрахов (скрипка), Ильяс Мирзоев (фортепиано), Эмин Эминли (тар), Джафар Гасанов (нагара) представили слушателям произведения композитора.

Душевное и выразительное исполнение музыкантами сочинений композитора тронуло публику до глубины души. Каждое произведение встречалось публикой бурными аплодисментами.

Отметим, что также была почтена память Мусы Мирзоева во второй Аллее почетного захоронения. В мероприятии приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, известные деятели искусства и культуры, общественные деятели.

Муса Мирзоев родился 26 января 1933 года в Баку. Он был одним из ведущих представителей современной композиторской школы Азербайджана, чье творчество занимает особое место в национальной музыкальной культуре. Много лет успешно проработав в различных областях музыкального искусства - оркестровая музыка, камерно-инструментальные, вокально-симфонические произведения, композитор продолжал плодотворно трудиться, работая над новыми сочинениями.

Его "Семь симфонических картинок", симфоническая поэма "По прочтении Саади", скерцо "Быстрое движение", "Ноктюрн для трубы с оркестром", "Фестивальное каприччио", "Торжественная музыка", "Праздничная симфоническая поэма", "Персидские мотивы" на слова Есенина, Соната-каприччио для фортепиано заслужили признание как со стороны профессионалов, так и широкой аудитории. В свое время эти произведения исполнялись лучшими советскими дирижерами и оркестрами.

Творчество Мирзоева всегда вызывало неподдельный слушательский интерес как среди специалистов, так и в среде широкой музыкальной общественности не только Азербайджана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Украина, Беларусь, Литва, Турция, Италия, Германия, Чехия, Голландия, Румыния, Польша и др.).

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