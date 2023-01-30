Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Баку и Гяндже пройдет фестиваль "Gəncliyin səsi"

Культура Материалы 30 января 2023 17:20 (UTC +04:00)
В Баку и Гяндже пройдет фестиваль "Gəncliyin səsi"

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Министерства культуры Азербайджана 1-8 февраля в Баку и Гяндже состоится IX фестиваль "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), посвященный Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в ведомстве.

Цель фестиваля – повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, выявление их талантов и способностей, поощрение творческой деятельности.

В рамках фестиваля в Баку и Гяндже пройдет серия мероприятий. Стимулом для талантливой молодежи, представляющей различные сферы искусства, станут выступления на сценах ведущих театрально-концертных учреждений страны.

Фестиваль "Gəncliyin səsi" подарит встречу с молодыми исполнителями мугама, вокалистами, ашугами, инструментальными исполнителями, танцорами, артистами балета и актерами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости