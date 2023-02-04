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Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)

Культура Материалы 4 февраля 2023 19:54 (UTC +04:00)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли отметила День молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

В концертной программе, подготовленной доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем БМА Алёной Инякиной, прозвучали как классические, так и эстрадные, джазовые произведения азербайджанских, русских и зарубежных композиторов. В ходе мероприятия в Русском доме Баку Алёна Инякина рассказала об истории праздника, о целях и задачах современной азербайджанской молодежи, о целой плеяде молодых талантов, которые в настоящее время проходят обучение в БМА.

"Азербайджанская молодежь очень талантлива. В целях поддержки одаренной молодежи, как известно, была учреждена специальная стипендия Президента Азербайджанской Республики. И нам очень приятно осознавать, что наша академия в числе лидеров среди ВУЗов страны по количеству президентских стипендиантов", - отметила Алена Инякина. В концерте приняли участие концертмейстер БМА Ульвия Алиева, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Рената Абубекирова, студенты и выпускники БМА, ученики школы-студии БМА и Музыкальной школы имени Бюльбюля.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт (ФОТО)
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