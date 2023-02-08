Народный артист Азербайджана примет участие в 100-м фестивале "Арена ди Верона"

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов примет участие в юбилейном, 100-м оперном фестивале "Арена ди Верона" в Италии. Об этом, как сообщает Trend Life, певец написал на своей странице в социальной сети.

"Дорогие друзья, с гордостью сообщаю о своем участии в 100-летнем юбилейном фестивале в легендарной Арена ди Верона. Многие из вас знают, что именно в Италии произошло мое становление, первые шаги. И я считаю Италию своей второй родиной. Именно поэтому участие в юбилейном фестивале для меня имеет огромное значение. Это и мой маленький юбилей - ровно 10 лет назад я дебютировал в Вероне.

Этим летом открою фестиваль новой постановкой оперы "Аида", а затем в роли Герцога Мантуанского спою в премьере новой постановки оперы "Риголетто", это тоже была моя мечта спеть эту прекрасную партию в Италии", - написал народный артист.

Отметим, что фестиваль пройдет с 16 июня по 31 августа 2023 года в Вероне (Италия).