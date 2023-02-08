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"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)

Культура Материалы 8 февраля 2023 18:24 (UTC +04:00)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Театр "Səhnə" представил на сцене Дома культуры поселка Зых спектакль "Qaranlıqdan işığa" (Из тьмы к свету), сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Сюжет постановки рассказывает о страданиях молодого человека, пристрастившегося к наркотикам, его образе жизни, беде, которую он принес своей семье, и о том, как оказавшись в пропасти, выйти к свету…

Основная задача спектакля – призыв к борьбе с наркоманией, которая является одной из самых больших проблем человечества.

Автором спектакля является Пакиза Гусейнова, режиссер-постановщик – Мирза Ага Мирзоев.

"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
"Из тьмы к свету" - азербайджанский спектакль на социальную тему (ФОТО)
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