Жизнь поэта… - в Баку отметили 100-летие Ислама Сафарли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Центральной библиотеке Централизованной библиотечной системы Сабаильского района состоялось мероприятие под названием "Жизнь поэта", сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения писателя, поэта, драматурга, заслуженного деятеля искусств Ислама Сафарли (1923 – 1974) .

На вечере было рассказано о творческой деятельности литератора, произведениях, написанных в годы Великой Отечественной войны. Также была отмечена переводческая деятельность Ислама Сафарли.

В ходе мероприятия была представлена электронная выставка произведений Ислама Сафарли, показан видеослайд о жизни и творческом пути литератора, прозвучали песни, написанные на его стихи.

В завершение члены семьи Ислама Сафарли поделились своими воспоминаниями о нем и подарили библиотеке его книги.

Ислам Сафарли более тридцати лет посвятил развитию национальной литературы, создав множество ярких стихов, пьес, поэм, драматических произведений, очерков, новелл, либретто, киносценариев, перевел произведения русских и турецких писателей на азербайджанский язык.

Ислам Сафарли - участник Великой Отечественной войны. Был награжден орденом "Славы I степени", медалями "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "ХХ лет Победы", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие".

Учась на отделении журналистики филологического факультета Азербайджанского государственного университета (сейчас - Бакинский государственный университет), он опубликовал свои первые пьесу "Добро и зло" (1948) по мотивам поэмы Низами Гяджеви и книгу "Песня о Мингечауре" (1950). Затем последовали сборники "Шепчутся волны", "Дыхание жизни", "Две ивы" и многие другие, которые были очень тепло встречены читателями.

Ислам Сафарли - автор пьес и поэм, среди которых "Глазной врач" (1955), "Ядигар" (1956), "Сердце матери" (1960), "Что мне делать" (1962), "Перекресток" и других. По его произведениям ставились спектакли, снимались фильмы и телеспектакли.

Широкую популярность получили песни на слова поэта, он является автором слов композиций, среди которых "Bakı, sabahın xeyir", "Bakılı qız", "Ana", "Ay qaşı, gözü qara qız", "Gəncliyimi gəzirəm", "Aylı gecələr" и многих других.

Ислам Сафарли скончался после продолжительной болезни 6 ноября 1974 года, похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.