Я благодарен Первой леди Мехрибан Алиевой, которая спасла меня в тяжелые пандемические дни - Александр Шаровский (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялась премьера спектакля "Беня Король и другие" по произведениям Исаака Бабеля и Шолома Алейхема, приуроченная к 75-летию главного режиссёра театра, кавалера государственных орденов "Шохрат" и Шараф", главы Бакинской религиозной общины европейских евреев, народного артиста Александра Шаровского, сообщает Trend Life.

Режиссером спектакля стал сам юбиляр, подарив зрителям множество ярких эмоций. Причем в спектакле принял участие практически весь коллектив - от мастеров до молодых актеров, а часть действа разворачивалась прямо в зрительном зале.

За свою плодотворную профессиональную деятельность Александр Шаровский сыграл множество ярких ролей в театре и кино, поставил много ярких, интересных, увлекательных спектаклей, полюбившихся зрителям. Актерскую карьеру он начал в 1967 году в Государственном театре юного зрителя, а с 1974 года связал свою судьбу с Русской драмой, которая стала для него родным домом. С 1991 года - режиссер-постановщик, а с марта 1993 года - главный режиссер театра.

"Я сегодня чувствую себя на 18 с половиной лет, когда только пришел в ТЮЗ. В этот день я преисполнен чувств благодарности людям, которые вели меня и есть в моей жизни. Наш спектакль я посвящаю родителям, которые любили гениальных писателей Исаака Бабеля и Шолома Алейхема, их книги были настольными в нашем доме. Это своеобразное общение с ушедшими в мир иной родителями через сцену. Я благодарен своей супруге Наталье Шаровской за терпение и любовь. Я благодарен своему сыну, который подарил мне шесть замечательных внуков. И, конечно же, это благодарность моему дому – родному театру. Мои братья и сестры – это актеры и актрисы. Я родился в замечательной стране мира и живу в Баку. И, конечно же, я благодарен родной бакинской публике!

Я благодарен великому Гейдару Алиеву, который всегда с особым уважением и вниманием относился к искусству и деятелям культуры, в свое время присвоившему мне высокое звание народного артиста. Сегодня я чувствую себя счастливым, потому что наш народ во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стал победителем в Отечественной войне, освободив свои земли от многолетней армянской оккупации, и наша страна, исторически отличающая мультикультурализмом и толерантностью, находится на пути развития и процветания. Безмерно благодарен главе государства, который отметил меня "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию театрального искусства в Азербайджане. Я благодарен Первой леди Мехрибан Алиевой, которая спасла меня в тяжелые пандемические дни, и всегда с особой любовью относится к развитию и пропаганде нашей культуры во всем мире", - сказал Trend Life Александр Шаровский.

Двухактный юмористический спектакль был построен в синтезе еврейских историй "Свадьба", "В доме Фроима Грача", "В конторе Тартарковского", "Отец", "Лавка Каплунов", "Закат", "Постоялый двор Любки Казак", "Справедливость в скобках", "Шабос Нахаму", "Не везет", "Карл Янкель", "Король", завершившись композицией "Алилуйя" в честь юбиляра. Среди главных действующих лиц были народные артисты Фуад Османов, Сафа Мирзагасанов, Евгения Невмержицкая, Аян Миргасымова, Наталья Шаровская, заслуженные артисты Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Инна Имранова, Белла Сафина, Хаджар Агаева, Салман Байрамов, Юрий Омельченко, Милана Соколенко, актеры Ягуб Зейналов, Заур Терегулов, Медина Муллаева, Фатима Алиева, Фарид Бахрамов, Рамиль Алиев, Рашад Алияров, Руфат Алиев, Румия Агаева, Надир Абдурагимбеков, Тамерлан Абдуллаев, Саида Велибекова, Заур Искендеров, Ольга Арсентьева, Марина Литвиненко, Руфат Назаров, Эльшад Муртузов, Илькин Мехтиев, Рустам Керимов, Руслан Павлов и другие, дебютировал Анар Юсуфов.

Инсценировка - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, художественное оформление - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, хореограф - народный артист Фуад Османов.

Спектакль был встречен продолжительными овациями в честь Александра Шаровского и его команды актеров.

АМИ Trend поздравляет Мастера с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов!

Фото - Вугар Иманов.

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