В Баку отмечен юбилей корифея Карабахской школы мугама Арифа Бабаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 85-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", ханенде Арифа Бабаева, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло при организации министерства культуры Азербайджана.

"Для меня большое счастье отмечать свой юбилей, когда наш родной Карабах освобожден от многолетней оккупации, когда мы добились победы в 44-дневной Отечественной войне, когда наша страна развивается и процветает. Благодарю всех гостей, которые пришли на этот вечер, друзей и близких за поздравления", - сказал Trend Life Ариф Бабаев перед юбилейным вечером.

На открытии вечера зрители стоя приветствовали корифея национальной музыки.

Выступившие ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими и заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев отметили, что видный представитель современной музыкальной культуры Азербайджана, яркий представитель Карабахской школы мугама второй половины XX - начала XXI века, ханенде Ариф Бабаев внес большой вклад в развитие национальной культуры и ее пропаганду во всем мире.

"Мастер мугамного искусства Ариф Бабаев - это целая эпоха национальной музыкальной культуры. За многолетнюю творческую жизнь он завоевал любовь миллионов слушателей своим уникальным исполнением, всегда был близок к народу как личность и педагог. Творчество Арифа Бабаева настолько разнообразно, о нем написано много книг, статей, его искусство будет изучаться музыковедами, передаваться из поколения в поколение", - отметил Хафиз Гулиев.

"Уникальный голос Арифа Бабаева - сокровище азербайджанского мугамного искусства. В то же время необходимо особо отметить его выступления на оперной сцене. Aриф Бабаев не только прекрасный мастер сцены, но и отличается высокими человеческими качествами, воспитал плеяду талантливых музыкантов. Любовь к искусству Арифа Бабаева бесценна для каждого из нас", - отметил Сиявуш Керими.

Ариф Бабаев выразил признательность за организацию вечера и добрые пожелания.

В концертной программе приняли участие исполнители мугама и народных песен, инструменталисты, среди которых народные артисты Фируз Алиев, Назакят Теймурова, Эльшан Мансуров, Мансум Ибрагимов, Айгюн Байрамова, Эльчин Гашимов, Забит Набизаде, заслуженные артисты Севиндж Сарыева, Джабир Абдуллаев, Рауф Исламов, Гюлюстан Алиева, Закир Алиев, Исмаил Гамидов, Алекбер Алекберов, Хайям Мамедов, Сабухи Ибаев, Алиага Садиев, Эльнур Ахмедов, Эльнур Зейналов, Фируз Сехавет, Тайяр Байрамов. Бейимханым Велиева, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженный педагог Газанфар Аббасов, а также Айтен Магеррамова, Эльман Садыгов, Гусейн Меликов, Рявана Амирасланлы, Вугар Алиев, Рашад Ибрагимов, Тебриз Юсифов, Миралам Мираламов, Алтай Нифталиев, Исмаил Гамидов, Хайял Гусейнов, Орхан Гусейнли. Они представили слушателям произведения из репертуара юбиляра.

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района. В 1963 году окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусств. С 1964 по 1966 годы работал в Азербайджанской государственной филармонии. В 1964 году стал солистом Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева, а в 1966 году по приглашению народного артиста Афрасияба Бадалбейли начал работать в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Ариф Бабаев, проработав в этом театре до 2006 года, закрепил за собой статус одного из самых талантливых исполнителей партий Меджнуна ("Лейли и Меджнун"), Керема ("Асли и Керем), Гариба ("Ашуг Гариб"), Шаха Исмаила ("Шах Исмаил"), Джамала ("Скала невесты"). Исполненные мастером мугамы "Шур", "Раст", "Баяты-Шираз", "Чаргях", "Мирза Гусейн сегяхы", "Забул сегях", "Сегях", народные песни, теснифы, композиторские песни входят в сокровищницу нашей музыкальной культуры. Ханенде стал одним из первых педагогов класса мугама Азербайджанской государственной консерватории. Ариф Бабаев первым среди исполнителей мугамов получил ученое звание профессора. Многие из его учеников получили широкую известность, стали именитыми ханенде. Отличающийся высокой сценической культурой Ариф Бабаев побывал с гастролями в более чем 60 странах мира. Ему принадлежат огромные заслуги в пропаганде и популяризации мугамов, национальной музыки.

Фото - Кямран Багиров