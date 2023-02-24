Утренняя звезда из Румынии в Азербайджан... В его честь назван кратер на Меркурии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация стихотворного сборника "Dan ulduzu" (Утренняя звезда) великого классика румынской литературы Михая Эминеску (1850-1889), изданного на азербайджанском языке Союзом писателей Азербайджана. В книгу вошли избранные стихотворения Михая Эминеску и его поэма "Утренняя звезда", сообщает Trend Life.

Основная часть переводов выполнена поэтом и писателем Салимом Бабуллаоглу (на основе подстрочников Жали Исмаил с румынского). В издание также вошло несколько переводов Фариды Гаджиевой с русского и иллюстрации художника Айхана Расула. Переводы подготовлены при поддержке доктора юридических наук Вугара Новрузова.

Михай Эминеску считается основоположником современного румынского литературного процесса и одним из светочей культурно-национального возрождения. Тончайший лирик, человек энциклопедических знаний, яркий публицист, полемист, находившийся на острие проблем эпохи, навсегда вписал свое имя в мировую литературу. В наследие Михая Эминеску входит 17 томов различных произведений – поэзия, проза, драматургия, публицистика, философские эссе, переводы. Его назвали "Лучафэрул литературий ромыне" (рум. Luceafărul literaturii române - Утренняя звезда румынской литературы). Его имя увековечено в городах, центрах культуры и образовательных учреждениях, а также в памятниках в Румынии, Молдове, Украине, Швейцарии, Канаде и Франции. И даже в его честь назван кратер на Меркурии.

Посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре отметил, что презентация издания является очередным мостом культуры между нашими странами. Было подчеркнуто богатое литературное наследие, которое является не только достоянием румын и молдаван, но мирового наследия.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева, поэт и писатель Салим Бабуллаоглу и другие гости отметили, что издание произведений Михая Эминеску на азербайджанском языке является значимым событием в культурной жизни страны. Ведущим вечера был телеведущий Джейхун Али, в исполнении которого, а также в исполнении Салима Бабуллаоглу прозвучали стихи Михая Эминеску на азербайджанском языке. Несколько своих переводов продекламировала и Фарида Гаджиева. Декламация стихов сопровождалась композициями румынских и других классиков в исполнении пианиста, лауреата международных конкурсов Фягана Гасанли.

Салим Бабуллаоглу преподнес послу Василе Соаре рукописи рабочих версий, сделанные во время работы над переводами Эминеску, а также оригинал одной из иллюстраций, вошедших в книгу. В свою очередь соучредитель Центра Вагифа Самедоглу Самед Векилов вручил Салиму Бабуллаоглу медаль "Вагифа Самедоглу".