В CinemaPlus состоится бесплатный показ фильма "Ходжa" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля в сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus пройдет бесплатный показ фильма "Xoджa", режиссера Вахида Мустафаева, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

"Ходжa" считается первым полнометражным фильмом, отражающим в полном масштабе всю трагедию Ходжалы.

В главных ролях снимались - Ильгар Мусаев, Нигяр Бахадургызы, Эльмира Ягубова, Мина Советская, Азер Айдемир, а также заслуженный артист Азербайджана Тельман Алиев и народная артистка Азербайджана Наджиба Гусейнова.

Фильм "Ходжа" - это трагедия и величие любящих сердец, он повествует о героизме обычных людей. Главные герои картины - две любящие пары: Алекбер и Гюнель решают пожениться и подают заявление в ЗАГС. День свадьбы назначают на 25 февраля 1992 года, но вскоре офицера разведки Алекбера вызывают в город Ходжалы, в Карабах, где уже идет война. Накануне свадьбы, готовясь вернуться в Баку, он выясняет, что город окружен армянскими вооруженными силами. Перед ним встает выбор - вернуться в Баку, где его ждет его невеста Гюнель, или остаться с товарищами в городе и готовиться к бою…

Другая пара — боевой друг Алекбера Юра Чёрный (прототип — Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалев) и Мехрибан, обычная телеграфистка. Поначалу они относятся друг к другу холодно, но когда наступает время защиты родного края, в них пробуждаются настоящие чувства друг к другу. В результате бомбёжки Ходжалы Мехрибан теряет деда и бабушку, после чего с оружием в руках встаёт на защиту родного города.

Отметим, что в этот день сеть кинотеатров CinemaPlus снимет с показа все фильмы комедийного жанра.