В Варшаве открылась выставка "Xocalı Harayı" в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Азербайджана в Польше организовало в Варшаве памятную церемонию, посвященную 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и НПО Arts Council Azerbaijan.

Как сообщили Trend Life в Arts Council Azerbaijan, в мероприятии приняли участие представители Сейма и Сената Польши, государственных учреждений и дипломатического корпуса, общественные и культурные деятели страны, представители бизнеса, члены азербайджанской диаспоры.

Выступившая на церемонии посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова вначале выразила глубокие соболезнования народу Турции и семьям погибших в результате разрушительного землетрясения.

Заявив, что ужасные нарушения прав человека, имевшие место в ту ночь, когда был совершен Ходжалинский геноцид, подтверждаются независимыми отчетами международных правовых организаций, посол отметила, что новости, опубликованные в дни после трагедии, раскрывают масштабы жестокости. Наргиз Гурбанова довела до внимания сведения из следственных материалов, статей известных журналистов, ставших свидетелями последствий трагедии, а также собственные признания армян. Было отмечено, что Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 г. в отношении преступлений, совершенных в Ходжалы, назвал действия тех, кто совершил этот геноцид, военными преступлениями и приравнял их к преступлениям против человечности.

Была представлена информация о международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", государствах и международных организациях, осудивших массовые убийства, квалифицировавших их как акт геноцида и преступление против человечества, а также о принятых ими резолюциях и заявлениях.

Руководитель Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов рассказал о выставке "Ходжалинский крик" (Xocalı Harayı) и авторе Назиме Мамедове. Было отмечено, что Назим Мамедов был известным азербайджанским художником и режиссером, посвятившим Ходжалинскому геноциду большую коллекцию картин. Еще в 2002 году широкой общественности была представлена выставка из более чем 40 работ в связи с 10-летием Ходжалинского геноцида.

Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженного артиста Азербайджана, тариста Сахиба Пашазаде и лауреата международных конкурсов, пианистки Саиды Тагизаде. Были исполнены произведения азербайджанских и польских классиков.

Гости ознакомились с выставкой "Ходжалинский крик". В произведениях отражены массовые убийства мирных жителей, решимость и мужество азербайджанского народа бороться за территориальную целостность своей страны.

В рамках памятного мероприятия были также представлены книги, буклеты, брошюры и материалы о Ходжалинском геноциде, подготовленные Фондом Гейдара Алиева. Также была представлена одноименная с выставкой книга Дадаша Мамедова на английском языке.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.