Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 125-летия азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Госфильмофонде Азербайджана пройдет цикл ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

Первый показ состоится третьего марта в 15:00. Вниманию зрителей будут представлены фильмы выдающегося мастера документального кино, режиссера Ниязи Бадалова "150 лет. Мирза Фатали Ахундов", "Остров в горах" и "Эстафета".