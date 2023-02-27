Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)

Культура Материалы 27 февраля 2023 23:00 (UTC +04:00)
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 125-летия азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Госфильмофонде Азербайджана пройдет цикл ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

Первый показ состоится третьего марта в 15:00. Вниманию зрителей будут представлены фильмы выдающегося мастера документального кино, режиссера Ниязи Бадалова "150 лет. Мирза Фатали Ахундов", "Остров в горах" и "Эстафета".

Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
Летопись азербайджанского документального кино – В Баку пройдет цикл ретроспективных показов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости