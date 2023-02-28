В Азербайджане объявлен конкурс, посвященный национальной кухне

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанским национальным центром кулинарии проводится конкурс рисунков "Milli mətbəximiz şagirdlərin fırçasında" (Национальная кухня кистью школьников), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра кулинарии.

Проведение конкурса приурочено к "Году Гейдара Алиева", объявленного в Азербайджане в 2023 году.

Конкурс будет организован при поддержке Министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, Государственной академии художеств.

Художественный конкурс, посвященный национальной кухне, будет проведен среди школьников (6-17 лет).

В состав жюри конкурса войдут известные художники и кулинары. Работы принимаются до 15 апреля 2023 года. Выставку планируется провести в мае 2023 года.