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В Азербайджане объявлен конкурс, посвященный национальной кухне

Культура Материалы 28 февраля 2023 16:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлен конкурс, посвященный национальной кухне

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанским национальным центром кулинарии проводится конкурс рисунков "Milli mətbəximiz şagirdlərin fırçasında" (Национальная кухня кистью школьников), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра кулинарии.

Проведение конкурса приурочено к "Году Гейдара Алиева", объявленного в Азербайджане в 2023 году.

Конкурс будет организован при поддержке Министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, Государственной академии художеств.

Художественный конкурс, посвященный национальной кухне, будет проведен среди школьников (6-17 лет).

В состав жюри конкурса войдут известные художники и кулинары. Работы принимаются до 15 апреля 2023 года. Выставку планируется провести в мае 2023 года.

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