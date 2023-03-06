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В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)

Культура Материалы 6 марта 2023 18:19 (UTC +04:00)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции, сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. Солисты - заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Алиева (фортепиано), чтец Хусния Мурватова и Ровшан Амрахов (скрипка) представили слушателям свои выступления. В программе прозвучали произведения азербайджанских, турецких и западноевропейских композиторов.

Фото - Кямран Багиров.

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В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки, посвящённый памяти шехидов и жертв землетрясения в Турции (ФОТО)
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