Азербайджанская художница представила работы в рамках программы стратегического развития Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художница Айнур Пашаева представила свои работы в экспозиции, организованной в рамках программы стратегического развития Королевства Саудовская Аравия - Vision 2030, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В церемонии открытия выставки приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Саудовской Аравии, представители дипломатических миссий, общественности и наши соотечественники, проживающие в этой стране.

На выставке в Эр-Рияде были также представлены картины художников Саудовской Аравии. Алжира, Бахрейна, Ливана и Ирака.

Vision 2030 - программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации её экономики и развитию государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. Цели включают в себя интенсификацию экономической и инвестиционной активности, увеличении объёмов международной ненефтяной торговли товарами и услугами, и увеличение расходов на оборону.