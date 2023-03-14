В Баку прошел мастер-класс и концерт Глеба Хохлова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Cadenza dəvət edir" (Cadenza приглашает), проводимого Cadenza Contemporary Orchestra, прошел мастер-класс российского скрипача, лауреата международных конкурсов, солиста Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) и музыканта Vacuum Quartet Глеба Хохлова, сообщает Trend Life.

Мастер-класс был организован в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, где студентам были даны рекомендации по исполнению современных музыкальных произведений, а также представлены теоретические новации для дальнейшей творческой деятельности.

В рамках проекта была представлена концертная программа в Музейном центре Баку, на которой прозвучали произведения известных композиторов - Джона Адамса, Энно Поппе, Беата Фуррера, Маттиаса Пинчера и Хайяма Мирзазаде. В программе также приняла участие пианистка Рена Фархадова.

Отметим, что художественным руководителем Cadenza Contemporary Orchestra является композитор Туркар Гасымзаде.