Азербайджанская музыка в исполнении звезд прозвучит в Вене

БАКУ /Trend Life/ - Известные представители азербайджанского музыкального искусства выступят на гала-концерте в Венском Концертхаусе. Об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в Instagram написал народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, тенор Юсиф Эйвазов.

Наряду с Юсифом Эйвазовым в гала-концерте примут участие - народный артист СССР и Азербайджана, пианист и композитор Фархад Бадалбейли, солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева (сопрано), заслуженные артисты Азербайджана – оперный певец Азер Заде (тенор) и исполнитель на таре Сахиба Пашазаде. Также вниманию публики будет представлено выступление баритона Этьена Дюпюи (Канада) и сопрано Дарьи Рыбак (Швейцария).

Солисты выступят в сопровождении Венского ансамбля под руководством заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Фуада Ибрагимова.

На вечере прозвучат самые красивые произведения азербайджанской классики и арии из итальянских опер.

Отметим, что Концертхаус - центр классической музыки в Вене (Австрия). Это одна из самых известных действующих концертных площадок классической музыки.