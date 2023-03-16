В Париже открылась выставка "Maler" азербайджанского художника Нияза Наджафова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Galerie Italienne в Париже состоялось открытие выставки азербайджанского художника Нияза Наджафова "Maler", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

На выставке представлены в основном цветочные экспозиции художника, созданные на протяжении последних лет.

Нияз Наджафов родился в Баку в 1968 году. Является одним из самых востребованных современных художников как у себя на родине, так и в Париже, где проживает с начала 2009 года. Представлял Азербайджан на международных выставках, его работы выставлены в ведущих галереях Баку, штаб-квартире ООН, во Дворце Наций в Женеве, находятся в музеях и частных коллекциях в России, США, Германии, Дании, Франции, Египте, Италии и т.д.

Нияза Наджафова можно смело назвать одним из наиболее эксцентричных современных художников. Его картины несут сильнейшую эмоциональную нагрузку, ведь фактически являются откровениями художника, перенесшего сложные жизненные катаклизмы и нашедшего в себе силы для исцеления посредством творчества, они вызывают разные эмоции сквозь призму самосознания. Цветы Наджафова могут порой казаться странными, хотя и обладают универсальной привлекательностью. В них можно разглядеть различные формы бытия, при том, что они также остаются просто букетами цветов в вазе. Посредством цветов художник предоставляет зрителям возможность дать волю своим чувствам и видению мира.

Выставка будет представлена до 27 апреля.