В Москве обучаются азербайджанским танцам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Московской государственной академии хореографии прошел научно-практический семинар по народно-сценическому танцу "Основы азербайджанских танцев", который провела старший преподаватель Бакинской академии хореографии, хореограф, режиссер и танцовщица, почётный академик Интернациональной академии хореографии, заслуженная артистка Азербайджана Этери Джафарова, сообщает Trend Life.

"Азербайджанский народ имеет свою многовековую культуру, в которой особое место принадлежит танцевальному искусству. Национальный танец - это сущность культуры каждого народа, проявление его эмоций, особенностей и характера. Народный танец остается с нами на протяжении веков и отражает нашу историю. Азербайджанской хореографии свойственно большое различие между мужскими и женскими танцами и по их характеру и по самой сущности танцевальных движений. Все эти особенности я постаралась передать участникам семинара", - сказала Trend Life Этери Джафарова, которая в данное время является ассистентом-стажером Московской государственной академии хореографии.

В ходе семинара было рассказано об истории музыки Азербайджана, отмечен вклад в нее таких великих личностей, как Узеир Гаджибейли, Бюльбюль, Ниязи, Гылман Салахов и других. Гостям был также представлен доклад "Основоположники азербайджанского народно-сценического танца", посвященный творчеству первой балерины Востока Гамар Алмасзаде, а также творчеству Амины Дильбази, Розы Джалиловой, Лейлы Векиловой, Афаг Меликовой и т.д. Участникам семинара были продемонстрированы видеоматериалы с историческими и современными кадрами о национальных танцах Азербайджана, таких как "Яллы", "Нельбеки", "Сары гялин" и др. Был проведен мастер-класс по азербайджанским танцам для студентов академии, рассказано о методике национальных танцев. Молодые российские танцоры исполнили национальные танцы Азербайджана.