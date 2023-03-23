Коллектив театра YUĞ выступил в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры Азербайджана в регионах страны проходят гастроли восьми театров, действующих в столице, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

В рамках гастролей первым театром, представившим свое выступление, стал коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ. На сцене Центра культуры в Шамахы коллектив театра показал спектакль "Şəbədə".

Режиссером спектакля, поставленного по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" (Восточные адвокаты), является Гюмрах Омяр. Художник-постановщик спектакля – Умай Гасанова, ассистент режиссера – Марьям Галандарли. В ролях – народный артист Азербайджана Видади Гасанов, актеры Эльгюн Гамидов, Вугар Гаджиев, Амид Гасымов, Эльчин Амиров, Мятанят Аббас, Ляман Маррих и Гюняш Мехдизаде.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом.