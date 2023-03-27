В Баку открылась выставка в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (EACD) в столичной галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер, открылась выставка ковров, сообщает в понедельник Trend Life.

Экспозиция организована НПО Arts Council Azerbaijan и NUR Art House при поддержке Европейского союза, World Crafts Council Europe и The Creative Europe Programme.

Задачи выставки - популяризация искусства и школ ковроткачества как части богатого культурного наследия Азербайджана, образа жизни и древних традиций народа.

Как рассказала Trend Life до официального открытия экспозиции заместитель руководителя НПО Arts Council Azerbaijan, представитель World Crafts Council Europe в нашей стране Сона Гулиева, мероприятие в рамках Европейских дней художественных ремесел впервые проводится в Азербайджане.

"Традиционно в начале весны в рамках Европейских дней художественных ремесел в странах Европы проводятся мероприятия. В текущем году мы впервые проводим его в Баку, так как в конце 2022 года присоединились к World Crafts Council Europe. Каждая страна - член World Crafts Council Europe ежегодно в течение недели организует у себя мероприятие, посвященное ремеслам. Мы решили провести выставку, посвященную коврам, так как они являются неотъемлемой частью нашей культуры, истории и занимают важное место в наследии азербайджанского народа. В экспозицию вошли современные ковры, например, автор одного из них - Фаиг Ахмед - хорошо известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Также в галерее демонстрируются классические и старинные ковры", - сказала Сона Гулиева.

Выступая на открытии мероприятия, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что Европейские дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году.

"В рамках Европейских дней художественных ремесел в одно и то же время в разных странах Европы проводятся выставки. В прошлом году Arts Council Azerbaijan стал членом World Crafts Council Europe, что дало нам возможность присоединиться к этой инициативе и провести выставку", - отметил Мамедов.

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в своем выступлении выразил признательность Ройе Тагиевой за проведение мероприятия в таком замечательном выставочном пространстве, как галерея NUR Art House, а также за организацию экспозиции руководителю НПО Arts Council Azerbaijan Дадашу Мамедову.

Петер Михалко отметил, что выставка отражает культуру Азербайджана, здесь демонстрируются образцы традиционного искусства, и посетители могут увидеть как старинные, так современные ковры.

Директор галереи NUR Art House, заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения, профессор, куратор экспозиции Ройя Тагиева в своем выступлении подчеркнула, что на выставке показана древняя история и традиции азербайджанской ковроткачества, а также образцы ковров классического и современного дизайна.

Выставка продлится до второго апреля, в ее рамках будут организованы мастер-классы по ковроткачеству.

Отметим, что Дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году по инициативе французского правительства. С 2012 года они называются Европейскими днями художественных ремесел (EACD). Они были организованы Национальным институтом искусств (INMA) и стали первым международным мероприятием, посвященным ремеслам, проводятся каждый год в начале весны.

Ремесленные студии открывают свои двери для публики, а мастера, учебные заведения и музеи проводят выставки на открытом воздухе. В EACD 2023 года участвуют 24 страны.

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