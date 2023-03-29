В Баку отметили юбилей творческой студии "Sabah" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в Баку прошло мероприятие под названием "Sabah: Azərbaycan tele məkanında üzən ada", приуроченное к Всемирному дню театра, сообщает Trend Life.

Мероприятие, ведущим которого выступил телережиссер, заслуженный деятель искусств, народный артист Азербайджана Рамиз Гасаноглу, было посвящено 30-летнему юбилею творческой студии "Sabah", которая за годы деятельности подготовила множество телеспектаклей, фильмов-спектаклей, художественных и документальных телевизионных фильмов, концертов и программ.

Директор музея, заслуженный работник культуры Севиндж Микаилова и театровед, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Айдын Талыбзаде рассказали об истории создания творческой студии "Sabah", деятельности Рамиза Гасаноглу и его вкладе в развитие студии.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, подготовленный сотрудниками музея и отражающий творческий путь студии "Sabah", а также фрагменты из фильмов и спектаклей.

Вниманию гостей вечера были представлены виртуальные поздравления от председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара, народных артистов Афаг Баширгызы и Джахангира Новрузова.