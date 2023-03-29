В Баку представлены яркое искусство, традиции и наследие древнего Китая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Национального музея искусств Азербайджана, министерства культуры Азербайджана и посольства Китая в Азербайджане состоялось торжественное открытие выставочного проекта "Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", сообщает Trend Life.

На открытии куратор и идейный вдохновитель экспозиции директор Национального музея искусств Азербайджана, профессор Чингиз Фарзалиев отметил, что посетителям предоставлена уникальная возможность ознакомиться с богатой коллекцией искусства Китая в музее. При этом концепция проекта заключена в создании в залах музея атмосферы традиционного китайского дома, в котором экспонаты смотрятся как аутентичные предметы жизни и традиционного быта китайской семьи, отражают древние традиции и культуру "Поднебесной", как называют свою страну китайцы.

Посол Китая в Азербайджане Го Минь подчеркнула, что проект является очередным мостом культуры между странами, которые связывает многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, а экспозиция позволит еще больше узнать об истории, традициях и культурном наследии Китая.

Гостям, среди которых были заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, известные мастера кисти и скульпторы, общественные и государственные деятели, руководители дипломатических миссий, представители творческой интеллигенции и молодежи, была представлена концертная программа с участием студентов Университета языков.

Культура Китая по праву считается одной из древнейших в мире, с особым мировоззрением, в основе которого лежит дуалистическая концепция бытия. Экспозиция представляет собой не только коллекцию исторических экспонатов, но и погружение посетителей в культуру и традиции китайского народа. Каждый экспозиционный зал воссоздает интерьер жилой комнаты китайского дома, декорированной статуэтками, текстилем с пейзажами, каллиграфическими панелями, комнатными растениями, фарфоровыми вазами, резной деревянной мебелью, живописью и каллиграфией на стенах, которые в соответствии с китайской философией несут семантическую нагрузку и символизируют мир и покой в доме.

Координатор проекта Кенуль Рафиева отметила, что выставка "Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств" продолжает цикл поликультурных выставок масштабного проекта музея, стартовавшего в 2016 году.

Фото – Вугар Иманов.