Азербайджанский театр был, есть и будет - отмечен юбилей Ниджата Кязымова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя, при поддержке министерства культуры Азербайджана, прошел показ документального фильма, посвященного пятидесятилетию известного режиссера, актера, заслуженного артиста Азербайджана Ниджата Кязымова, сообщает Trend Life.

Документальный фильм "Прожитые полвека" ("Yaşanan yarım əsr"), снятый молодым режиссером Вюсалом Аскеровым повествует о творчестве и жизни Ниджата Кязымова и посвящен его пятидесятилетию. В фильме также снимались и известные деятели культуры Азербайджана - актеры, режиссеры, писатели, сценаристы, ведущие, педагоги, которые имели возможность работать с Ниджатом Кязымовым над разными проектами и постановками. Вечер вела заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Они поделились своими впечатлениями о работе с заслуженным артистом и пожелали ему дальнейших успехов в творчестве.

Во время беседы с Trend Life, режиссер фильма Вюсал Алескеров отметил, что на создание документального фильма его вдохновило творчество этого многогранного человека:

"Вы знаете, зачастую многие люди работают в одной сфере и то без значительных успехов. Ниджат Кязымов, с другой стороны, воплотил в себе много качеств и показал себя потрясающим мастером в очень многих сферах. Его творчество показалось мне безумно интересным, и я решил, что об этом стоит снять фильм," - сказал молодой режиссер.

Путь к звездам проходит через тернии, именно так можно описать путь Ниджата Казымова, который всегда видел себя на сцене, но которому пришлось пройти испытания, чтобы исполнить мечту. После просмотра экранизации "Ромео и Джульетты", Ниджат Кязымов загорается желанием стать актером, однако при вступительных испытаниях проваливает основные предметы. Тем не менее, не перестает работать над собой, и уже в следующем году достигает значительных успехов в области дикции и ораторского искусства – именно те предметы, которые не позволили ему исполнить мечту. Спустя некоторое время его голос признают лучшим в Азербайджане.

Несмотря на успехи, он вновь сталкивается с препятствиями на пути к своей цели: на этот раз его отец против того, чтобы сын становился актером. Будущему актеру и режиссеру приходится учиться в учреждении, не связанным с его мечтами. Следовательно, на втором курсе обучения он тайком забирает свои документы и снова пробует себя в актерском искусстве.

Сам он себя считает счастливым человеком и говорит, что никогда не подумал бы, что с ним произойдут эти удивительные события: "Я бы никогда не подумал, что обо мне снимут документальный фильм, или, что я буду преподавать актерское мастерство, или, что возглавляемый мною проект будет представлен перед королевой Елизаветой II…" - сказал Ниджат Кязымов.

Большая часть его творчества прошла именно в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, который считает родным местом и признается, что навсегда к нему привязан. Таким образом, неслучайно документальный фильм был снят и показан именно в ТЮЗе.

Здесь Ниджат Кязымов проявляет себя не только как талантливый актер, но и как режиссер. Невероятно многогранный человек, который вместе с актерским мастерством и режиссурой попробовал себя также и в дубляже, писал пьесы, работал над грандиозными проектами и привнес много инноваций в развитие азербайджанского театра, за что был отмечен многочисленными наградами и орденами.

В этой связи, заслуженный артист отмечает важность культуры и, в особенности, театра.

"Азербайджанский театр был, есть и будет! Иногда культура делает то, чего не может сделать многотысячная армия. Культура служит родине, распространяет ее ценности и историю," - говорит Ниджат Кязымов в документальном фильме. Он также отмечает, что выдающиеся деятели культуры иногда побеждают смерть: "И я надеюсь с помощью своей профессии и службы родине тоже победить смерть".

В фильме также рассказывается о многочисленных проектах и фильмах, возглавляемых Ниджатом Кязымов. Одним из таких проектов была подготовка выступления в Шуше для президентов Азербайджана и Турции. Ниджат Кязымов говорит, что это в первый раз, когда он видел Шушу:

"Шуша - это что-то невероятное. Там просто потрясающе, не описать словами. Невозможно увидеть Шушу и не захотеть служить отечеству," - сказал он.

Также был отмечен грандиозный проект, представленный королеве Елизавете II. Для Виндзорского Королевского конного шоу, традиционно проводимого в честь членов королевской семьи Великобритании, было подготовлено невероятных масштабов выступление под руководством Ниджата Кязымова. Специально для этого мероприятия, посвященного 70-летию со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II, делегация Азербайджана подготовила уникальную программу под названием "Страна огней". Основой этой программы, демонстрирующей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа, стали карабахские скакуны.

"Многие говорили, что королева Елизавета II смотрит каждое выступление только один раз, но наше она посмотрела 4 раза. Я помню, что мы с ней случайно столкнулись после выступления. Естественно, она не могла знать, что режиссером был я, но так как со мной были наши танцовщицы в традиционных нарядах, она поняла, что мы представляем Азербайджан и остановилась, чтобы выразить свои впечатления," сказал Ниджат Кязымов в фильме.

В заключение, в фильме рассказывалось о текущих работах и проектах Ниджата Кязымова и его вкладе в развитие культуры и театра в Азербайджане.

На показе документального фильма присутствовали видные деятели культуры Азербайджана, в том числе актеры, режиссеры, ведущие, певцы, писатели, драматурги и так далее. Фильм был встречен аплодисментами и овациями.