В знаменитом Карнеги-холл в Нью Йорке состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом Карнеги-холл в Нью Йорке (США) состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой, сообщает Trend Life.

Концерт носил благотворительный характер, вся прибыль от продажи билетов была направлена для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Наша соотечественница исполнила произведения Вольфганга Амадей Моцарта, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, а также представила американским слушателям музыку выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Все билеты были распроданы уже за два дня до концерта, и афиша знаменитой пианистки была помечена вывеской "Sold Out".

Напомним, что 22 ноября 2022 года в день столетия выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, общество "Национальная музыка и глобальная культура", возглавляемое Наргиз Алияровой при поддержки министерства культуры, Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в США провело первый концерт в истории Азербайджана в большом зале Карнеги-холла - Стерн Аудиториум (около трех тысяч мест), где прошла американская премьера "Концерта на арабские темы" Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой в исполнении Наргиз Алияровой.

Отметим, что Наргиз Алиярова выступает не только в Нью-Йорке - в январе текущего года Алиярова представила сольную программу "Silk Road" в Вашингтоне в знаменитом Кеннеди центре, где пианистка представила произведения азербайджанских, турецких и иранских композиторов.

Общество "Национальная музыка и глобальная культура" также в марте объявило о проведении Международного конкурса на лучшую запись произведений лауреатов I II Международного конкурсов композиторов, написанных на темы Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова.