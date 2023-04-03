В Баку представлены выставка и концерт, посвященные 150-летию Сергея Рахманинова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева представлена выставка и состоялся концерт, посвященные 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано Филармонией и Русским домом в Баку.

Представленная в фойе Филармонии выставка Российского национального музея музыки "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" была создана на материалах богатейшего творческого архива композитора, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разное время в фонды музея.

"Я - русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка - это плод моего характера, и поэтому это русская музыка". Эти слова принадлежат Сергею Рахманинову, великому композитору, гениальному пианисту и талантливому дирижёру, имя которого вошло в мировую музыкальную культуру.

В число экспонатов включены редко экспонируемые и малоизвестные документы и фотографии, среди которых генеалогическое древо рода Рахманиновых; ученические работы композитора - задачи, выполненные в классе контрапункта С.И. Танеева, "Монолог Бориса" из трагедии А.С. Пушкина, задание по композиции в классе А.С. Аренского; авторские рукописи как хрестоматийно знакомых сочинений, оперы "Алеко" и Второго концерта для фортепиано с оркестром, так и малоизвестных, таких как "Русская рапсодия", обработки народных песен, транскрипции и аранжировки, духовный концерт "В молитвах неусыпающую Богородицу" и другие. Многие экспонаты представлены впервые.

Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов. Необычное дополнение - записи радиопередач не имеющего аналогов в мире мультимедийного проекта "Экспомузыка", который представлен на сайтах радиостанции "Орфей" и Российского национального музея музыки.



На открытии концертной программы с приветственным словом обратился посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Программа вечера включала в себя вокально-симфоническую поэму "Колокола" и Второй концерт для фортепиано с оркестром.

В концертной программе выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Ялчина Адигезалова и Азербайджанская государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой. Среди солистов были исполнители из России, Германии и Турции. Произведение "Колокола" исполнили российские вокалисты, солисты Музыкального театра "Геликон-опера" Елизавета Кулагина (сопрано) и Игорь Морозов (тенор). Партию баритона исполнил солист Национальной оперы Мангейма (Германия), народный артист Азербайджана Авез Абдулла. Второй фортепианный концерт прозвучал в исполнении выпускника Московской консерватории, турецкого пианиста Гёкхана Айбулуса.

Выступления артистов были встречены овациями.

Фото - Кямран Багиров