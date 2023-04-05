Внук великого Бюльбюля выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 8 апреля в 19.00, состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На вечере Симфонический оркестр выступит под управлением дирижера Муртузы Бюльбюля. В программе прозвучат Увертюра "Эгмонт" Людвига Ван Бетховена, Сюита "Пер Гюнт" Эдварда Грига, симфоническая поэма "Прелюды" Ференца Листа, симфоническая картина "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского (обработка Николая Римского-Корсакова), Сюита из балета "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского.

Отметим, что Муртуза Бюльбюль является внуком основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сыном видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу.

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