БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов назначен директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Соответствующий приказ подписал первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Адиль Керимли.

Юсиф Эйвазов – оперный певец, драматический тенор, народный артист Азербайджана. В 1996 году Юсиф Эйвазов поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. 2003-2007 годах продолжил образование в Istituto Musicale Pareggiato Achille Peri в Италии. Совершенствовался на мастер-классах Франко Корелли, Магды Оливеро, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и других.

В 2008 году Эйвазов завоевал Гран-при Международного конкурса оперных певцов в Милане.

Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других.